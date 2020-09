Doppia affermazione al Vinitaly 2016 per l'azienda vinicola Sergio Del Casale. Nel concorso enologico internazionale, che ha cambiato formula in occasione dei suoi 50 anni, sono stati premiati due vini prodotti nella cantina vastese: il Montepulciano d'Abruzzo doc "Radices" 2014, un nuovo vino inserito nella linea produttiva dell'azienda e il Montepulciano d'Abruzzo doc "Casale San Biase" 2012, vino che già in passato ha dato tante soddisfazioni alla famiglia Del Casale. La notizia dei due riconoscimenti è stata accolta con orgoglio ed emozione dai Del Casale, presenti alla 50° edizione del Vinitaly nel padiglione Abruzzo per presentare ai visitatori i vini premiati e tutti gli altri della loro produzione.

"Questa prima edizione di 5 Star Wines è andata oltre le nostre aspettative sia per la qualità dei vini iscritti che per il valore espresso dalle aziende – ha commento a margine della presentazione Ian D’Agata, coordinatore della giuria e direttore scientifico della Vinitaly International Academy –. Il Premio, che ha saputo valorizzare i vini internazionali e anche quelli provenienti da vitigni tipicamente italiani – conclude D’Agata – sarà uno strumento incisivo per la comunicazione dei nostri vini sui mercati internazionali". Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani: "Con 5 Star Wines, Vinitaly cambia il modo di valutare i vini del mondo. Il debutto di questo Premio nell’anno della 50ª edizione della rassegna è particolarmente significativo perché entrambi tracciano un nuovo inizio all’insegna di un impegno ancora più rilevante a favore dell’internazionalizzazione. L’autorevolezza delle giuria e i punteggi raggiunti dalle aziende, testimoniano la crescita della qualità di un settore tra i più dinamici anche economicamente".