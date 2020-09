"Una persona speciale". Così, parlando a Zonalocale.it, Gianluca Castaldi, senatore di Vasto del Movimento 5 Stelle, ricorda Gianroberto Casaleggio, morto oggi al termine di una lunga malattia.

Fondatore del M5S insieme a Beppe Grillo, Casaleggio aveva 61 anni. Nel 2014 era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante le sue condizioni di salute fossero note tra i parlamentari del Movimento, la notizia della sua scomparsa "è una brutta botta", dice Castaldi, che definisce Casaleggio "una persona speciale. Perdiamo una persona validissima. Il mio impegno politico nel Movimento nacque da una sua frase: 'Un'idea non è né di destra, né di sinistra. Un'idea è buona o cattiva'. Era in gamba, perspicace e ci lasciava ampi spazi di scelta. Nel Movimento non esistono liste elettorali calate dall'alto".

M5S sospende la campagna elettorale - "In seguito alla tragica notizia della scomparsa del co fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, in forma di rispetto e profondo cordoglio sospendiamo ogni attività istituzionale del gruppo locale". Lo annuncia un comunicato stampa del Movimento 5 Stelle di Vasto. "Informiamo altresì la cittadinanza che l'Infopoint di piazza Barbacani resterá chiuso per tutta la giornata di oggi".