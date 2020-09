Si svolgeranno oggi, presso la cappella del cimitero comunale, i funerali del professor Nicola Di Virgilio, sindaco del paese dal 1980 al 1992. L'amministrazione comunale rende omaggio ad una figura indimenticabile, ricordando Di Virgilio per l’impegno profuso nel servire la Comunità con irripetibile valore morale, civile e professionale".

Come forma di rispetto e ringraziamento oggi bandiere a mezz'asta a palazzo di Città e la partecipazione dell'amministrazione comunale con il gonfalone al rito funebre. Tantissimi casalesi, che avevano apprezzato le qualità professionali e come buon amministratore del Comune di "Nicolino", come ama ricordarlo il primo cittadino Remo Bello, hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia Di Virgilio.