A San Salvo torna per il terzo anno il Trofeo Oronzo Canà, torneo amatoriale di calcio a 5 che si disputerà presso i nuovi campi dello Sport Village. La quota di iscrizione è di 300 euro a squadra che potrà essere formata da massimo di 10 giocatori con il limite di un solo tesserato di 1ª categoria o calcio a 5.

Il 26 aprile, giorno di scadenza delle iscrizioni, alle 19 si svolgerà il sorteggio presso il Bar Parimà di San Salvo. Il 2 maggio inizieranno le partite.

Per informazioni: Loris Zaccardi 327.5623434 - Michele Colamarino 347.6649637



Premi

1ª classificata: Coppa + buono da 500€ + pizza per 10 persone presso Ristorante Pizzeria "Il Panfilo" + prosciutto

2ª classificata: Coppa + cena/pranzo per 10 persone presso le Marinelle + Aperitivo cenato + 10 tris di vini

3ª classificata: Coppa + prosciutto + aperitivo cenato

4ª classificata: Coppa + 10 abbonamenti per 1 mese presso la piscina comunale

Premio per la squadra più anziana: Aperitivo cenato per 10 persone