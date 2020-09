Matteo Marzella, vice commissario di polizia in pensione, è stato confermato alla guida della sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Sabato scorso, presso il commissariato di via Bachelet, l'associazione ha provveduto alle elezioni per il rinnovo degli organi statutari che hanno visto la partecipazione di 60 votanti sui 64 aventi diritto. I soci hanno eletto il presidente uscente, Matteo Marzella, votando come consiglieri Giuseppe Cervellini, Rocco D'Alessandro, Sergio Zanni e Maria Raffaele Di Martino. Il collegio dei sindaci è formato da Antonio Lauriola, Nicola Santoro e Alfredo Sergio.

"L'iniziativa di costituire una sezione ANPS a Vasto - spiega Marzella - ha suscitato subito molto interesse tanto che, in pochi mesi, si è avuta l'iscrizione di 95 soci, di cui 45 effettivi in pensione, 19 effettivi in servizio e 31 simpatizzanti che hanno aderito all'iniziativa, spinti da un alto livello morale e di solidarietà cui l'associazione è chiamata e si è prefissata di svolgere in seno alla realtà sociale vastese".