"Anche quest’anno è in pieno svolgimento momento più atteso dell’anno: il Vinitaly, l’evento veronese che ci vede presenti anche a questa edizione, la 50ª. Attendo sempre con ansia ed emozione questo momento, e ogni anno è come se il cuore pulsante della mia azienda si spostasse a Verona". Nicola Jasci, titolare dell'omonima azienda vitivinicola vastese alla terza generazione, è con orgoglio presente all'evento internazionale dedicato al vino. "Esserci è fondamentale, e con la nostra presenza vogliamo affermare non solo la visibilità dell’azienda e del marchio ma anche del territorio Abruzzese. Penso che il vero punto di forza del Vinitaly sia il saper essere principalmente un luogo di incontro, un momento in cui finalmente potersi vedere personalmente, far assaggiare i vini, raccontarsi le novità e fare affari. Con questa concezione è nato il nostro stand Jasci & Marchesani, ho voluto immaginare una possibile estensione dell'azienda e del Nostro territorio, vorrei che i miei clienti, ospiti ed amici varcandone la soglia si prendano una pausa dalla calca della fiera per godere di un angolo di calma e di un assaggio dell’ospitalità abruzzese.

Quest'anno, per la prima volta abbiamo instaurato una sinergia con lo chef abruzzese Tony Moscone che darà un grande contributo gastronomico alle degustazioni, deliziando i visitatori con una delle sua creazioni pensate per Noi. Un piatto speciale, presentato in esclusiva al Vinitaly, utilizzando uno dei nostri prodotti di punta, il Montepulciano Janu, vino dedicato a mio padre, prodotto che mi regala tantissime soddisfazioni, non da ultimo eletto miglior rosso in assoluto dal critico Luca Maroni. Un momento di grande spettacolo enogastronomico, che vede l’unione di due stimate realtà abruzzesi legate profondamente al loro territorio d’origine, espressione di un nuovo buon gusto e buon vivere capace di conquistare gole e palati di tutti gli appassionati gourmet. Come ogni anno - aggiunge Jasci - abbiamo portato in assaggio l’intera gamma dei nostri prodotti, e come sempre ad aiutarmi c'è tutto il mio staff".