Che cosa è il bail-in? Come funziona? Cosa rischiano i risparmiatori? Questo il tema del convegno organizzato da Banca Generali e in programma a Vasto martedì 12 aprile, alle ore 18, presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in vico Raffaello, 1.

Nella crisi ormai pluriennale che attanaglia l'area euro, i primi interventi sono stati all'insegna del bail-out, come avvenuto con il coinvolgimento di Stati o fondi europei nel salvataggio delle banche irlandesi, spagnole e tedesche. Con l’aggravarsi della crisi, sia negli Usa che in Europa ha prevalso l'idea di coinvolgere i privati, vale a dire azionisti e obbligazionisti.

Saranno Francesco Accettella, Prof. di Diritto commerciale e bancario presso l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, Tommaso Tassi, Senior Business Development Manager di Aberdeen Asset Management, Alessandro Di Tunno, District manager Banca Generali Spa e Carlo Paganelli, di Banca Generali Vasto, moderati da Christian Lalla a discutere insieme a cittadini e risparmiatori su queste tematiche e aiutarli ad essere maggiormente consapevoli dei diritti e dei rischi connessi ad avere conti o depositi legati a banche in sofferenza.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.