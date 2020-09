"Avevo annunciato una denuncia ai carabinieri se entro una settimana chi di competenza non si fosse attivato per risolvere il problema dell’ascensore fuori uso da tempo nella palazzina Ater in via Alcide De Gasperi, al civico 22 di Vasto. Ebbene, la denuncia non sarà necessaria, perché proprio questa mattina ho avuto ampie garanzie da parte di funzionari Ater, giunti a Vasto, che sarà loro premura risolvere il problema nel più breve tempo possibile". Così il consigliere comunale di Vasto2016, Nicola Del Prete, che aveva lanciato una sorta di "ultimatum", a seguito delle sollecitazioni giunte da alcuni condomini (qui l'articolo).

Come riferito dallo stesso Del Prete, i funzionari Ater "mi hanno spiegato con grande cortesia che il problema è di natura tecnica. Nel senso che l’ascensore in questione, durante le fasi di salita e discesa, non compie un movimento perfetto. Sarà necessario un intervento di messa in sicurezza che prevede il riposizionamento delle porte di accesso, ne sono 6, per una spesa complessiva di circa 3mila euro. L’Ater ha già effettuato un sopralluogo con tecnici propri, da cui è scaturita una relazione che indica chiaramente la natura del problema. Problema che non viene indicato nel collaudo esterno effettuato dopo la riconsegna dei lavori di messa in opera dell’ascensore. Si tratta, adesso, di individuare di chi è la responsabilità di quanto accaduto, intanto l’Ater procederà con la messa a norma dell’ascensore al fine di garantire ai condomini il necessario servizio di cui hanno diritto e assoluto bisogno. Mi auguro che l’intervento venga effettuato il più presto possibile – conclude Del Prete – ben sapendo che anche una procedura del genere comporta una serie di passaggi burocratici che sono necessari per risolvere definitivamente l’inghippo tecnico".

La vicenda era emersa all’indomani dell’intervento dei volontari della protezione civile di Vasto che hanno aiutato a scendere dal quarto piano della palazzina un’anziana donna in carrozzella per consentirle di partecipare al funerale del marito.