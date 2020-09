Cento chilometri di corsa per una gara chiusa in 7 ore 26 minuti e 59 secondi (crono ufficiale 7h27''00'') con la gioia di salire sul podio di una gara difficilissima. Vito Sardella, ultramaratoneta da quest'anno portacolori della Podistica San Salvo, è arrivato terzo assoluto alla 100 km. di Seregno, organizzata dal Comune di Seregno in collaborazione con i Runners Desio, ha il patrocinio della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), della IUTA (Associazione Italiana Ultramaratona & Trail), della Regione Lombardia e della Provincia di Monza e Brianza.

Nella gara, che ha visto al via 120 atleti, la vittoria è andata ad Hermann Achmuller, in testa dall’inizio. L’altoatesino ha vinto con il tempo di 6.57.04, dici minuti in più dello spagnolo Esparza Olano Ibon, vincitore della scorsa edizione. Sardella ha tagliato il traguardo con due minuti di vantaggio sul quarto classificato, conquistando così con merito il terzo gradino del podio. Nella gara sulla distanza dei 50 km. sorrisi anche per un altro abruzzese, Alberico Di Cecco, anche lui terzo al traguardo.

Dopo lo sforzo della gara Vito Sardella è raggiante. "Inutile dire che dall'80 al 100km è stata un'odissea - scrive sul suo profilo facebook - ma credendoci fino alla fine ce l'ho fatta. È un 3° posto che vale come una vittoria. 7h26'59" con una condizione ambientale assurda, 25° di temperatura! Un'emozione equiparabile al 12° posto della New York City Marathon. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questa impresa: famiglia, il coach Maurizio Riccitelli ed i miei colleghi dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Vasto". Un risultato di prestigio accolto con soddisfazione anche dalla Podistica San Salvo, società per cui Sardella gareggia da questa stagione sportiva.