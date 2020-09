Un venticinquenne di San Salvo è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "San Pio" di Vasto dopo uno scontro tra la sua moto e un'automobile (una Mercedes).

Il grave incidente è avvenuto sulla strada provinciale Sp 181 che collega Vasto e San Salvo poco dopo le 23. L'impatto è avvenuto nel rettilineo che corre parallelamente al viadotto dell'autostrada A14. La dinamica è ancora da accertare; da quanto si apprende, l'auto proveniva da Vasto e stava girando per via Montevecchio quando c'è stato l'impatto con la moto, che proveniva da San Salvo, sulla fiancata destra, dal lato passeggero.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, portato d'urgenza in ospedale dall'ambulanza del 118. Sul posto la polizia di Stato e i carabinieri di San Salvo. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi della polizia stradale arrivata da Chieti. Il giovane, dopo un primo ricovero al San Pio di Vasto è stato trasferito a Pescara.