Ancora multe a San Salvo per i cittadini che lasciano liberi i propri cani. Lo scorso fine settimana sono state comminate due sanzioni amministrative da 100,00 € nei confronti di altrettanti proprietari in via Pertini nei pressi dell’Istituto comprensivo n. 1 e della Rotonda degli Alpini. Attraverso la lettura del micro-chip gli agenti della Polizia municipale sono risaliti ai proprietari.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha concordato con il Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti (unico ufficio deputato e responsabile della gestione del randagismo) a eseguire interventi straordinari e soprattutto effettuati con regolarità di accalappiamento che ci saranno nei prossimi giorni.

"I cani vanno portati a spasso al guinzaglio – commenta il primo cittadino – sia per ragioni di sicurezza, perché possono determinare danni o disturbo e sia perché rappresentano un problema per chi ha paura degli amici a quattro zampe. Rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza dei cani nella nostra città. L’invito è rivolto a tutti ad avere rispetto del decoro urbano con l’obbligo della raccolta delle deiezioni canine. Una città più pulita è una città più bella, più vivibile per tutti. La raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni d’igiene e sia di decoro urbano. Pertanto occorre portare sempre con sé un sacchetto o una paletta e di raccogliere immediatamente le deiezioni".