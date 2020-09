A piedi nella Riserva naturale regionale di Punta Aderci per scoprire le bellezze di un paesaggio da tutelare e invitare i cittadini a votare "Sì" al referendum del 17 aprile sulle trivellazioni petrolifere in mare.

"Decine di persone hanno preso parte, questa mattina a Vasto, all'interno della riserva di Punta Aderci, alla Camminata #No Triv, organizzata dalla Cna e dall'Arci di Chieti", si legge in un comunicato degli organizzatori dell'iniziativa. "Obiettivo dei partecipanti - che hanno sfidato anche le avverse condizioni climatiche - invitare a votare Sì al referendum del 17 aprile prossimo, per abrogare la norma che permette alle attuali concessioni di estrazione e ricerca di petrolio e gas, entro 12 miglia dalla costa, di non avere scadenze".