Inizia da un luogo dai forti legami affettivi la campagna elettorale di Filippo Marinucci, candidato alla carica di sindaco di Casalbordino. Sarà in competizione con Antinoro Piscicelli (centrosinistra), Alessandro Santoro (lista civica Il Sole) e Mariano Palma (Movimento 5 Stelle). "Sono nato proprio qui sopra - dice ai tanti concittadini arrivati nella sede in largo della Chiesa -. Mio nonno aveva qui la sua bottega e da qui sono passate le aspettative di tanti giovani". Medico anestesista al San Pio da Pietrelcina di Vasto, Marinucci guiderà la lista di centrodestra. "Finalmente il centrodestra riesce presentarsi unito - sottolinea Carla Zinni, responsabile cittadina di Fratelli d'Italia-An - con il sostegno di Fratelli d'Italia, Forza Italia ma vedendo la partecipazione di esponenti della società civile che, per la stima che nutrono verso Marinucci, hanno deciso di dare il loro appoggio".

La lista. "Rianimiamo Casalbordino" è lo slogan scelto per la lista "Per Casalbordino". "Lo hanno suggerito i miei candidati consiglieri, anche giocando su quella che è la mia professione. Ma il senso è profondo, perchè Casalbordino ha necessità di essere rianimata in tante cose: nell'edilizia, nel turismo, nello sviluppo. Non dico sia stata una colpa di questa amministrazione uscente. Ogni amministrazione fa delle scelte che possono essere giuste o sbagliate. Quella attuale ha fatto delle scelte che molti cittadini non condividono. Io farò altre scelte".

Una lista con il 50% di donne. Dei 12 nomi che correranno per la carica di consigliere comunale 6 saranno donne. "La legge ne imponeva 4 ma io, sin da subito, ho scelto di voler dare ampia fiducia alle donne, perchè l'amministrazione pubblica è la prima sede per valorizzare le differenze di genere, soprattutto perchè alle donne dobbiamo riconoscere tante caratteristiche preziose: le donne hanno intuito, concretezza, velocità, coraggio, concentrazione e capacità di coordinamento". Una lista che l'8 maggio verrà presentata ufficialmente alla città.

Il programma. "Lo abbiamo elaborato e presenteremo strada facendo - spiega Marinucci -, innanzitutto partendo dalle piccole cose. Sarò attento alle esigenze del cittadino, pronto a cambiare le mie decisioni traendo dall'esperienza degli altri". Il candidato del centrodestra spiega anche la sua scelta: "Sono stato assessore in passato e ho riscontrato la fiducia dei cittadini. Sono abituato a metterci sempre la faccia ed è l'amore per il mio paese che mi spinge a candidarmi. Non vogliamo e non possiamo fare inutili promesse ma desideriamo mettere a disposizione del vivere comune la nostra serietà, il nostro impegno e la speranza di un futuro migliore per tutti".