Anche la piccola pesca di Vasto Marina si schiera a favore del "Sì" al referendum sulle trivellazioni petrolifere. Domenica 17 aprile i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul quesito referendario che, se approvato, imporrà lo stop al rinnovo delle concessioni per le piattaforme petrolifere in mare entro le 12 miglia dalla costa.

Glòi operatori della piccola pesca di Vasto Marina, in segno di sostegno al Comitato per il "Sì", hanno esposto bandiere contro la petrolizzazione: "Il mare è nostro, il mare non si trivella, il nostro futuro non deve morire. Votate Sì".