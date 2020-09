Dopo una partita combattuta la BCC San Gabriele vince 3-0 contro la Dannunziana e conquista 3 punti preziosi che, oltre al consolidamento del 4° posto in classifica, mantengono vive le speranze di arrivare al secondo posto che darebbe l'accesso ai play-off promozione. Nel campionato di serie C, a 4 giornate dalla fine, l'Orsogna continua a comandare la classifica a quota 54, con l'Antoniana a 52, l'Arabona a 49 e la San Gabriele a 48.

Nella sfida di ieri, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele, le vastesi hanno permesso alla squadra ospite di restare sempre in partita, con i set che si sono risolti solo negli ultimi punti. La Dannunziana, tra l'altro, nel secondo e terzo set è andata anche in vantaggio, trovando poi la rimonta delle padrone di casa anche grazie all'efficacia al servizio di Alessandra Di Tizio. Alla fine è arrivato un 3-0 (25-21/26-24/27-25) che vale il bottino pieno di punti per le ragazze di Maria Luisa Checchia.

Nelle ultime gare di campionato la BCC San Gabriele proverà il tutto per tutto per l'accesso ai playoff dovendo affrontare il Termoli in trasferta, poi ospiteranno il Pescara 3. Nella penultima giornata lo scontro diretto in casa dell'Antoniana per chiudere poi in casa contro il Cus L'Aquila.