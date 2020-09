"Mi candido alla carica di consigliere comunale a sostegno di Francesco Menna". Riccardo Alinovi, responsabile provinciale di Confedilizia, annuncia il suo ricorno in politica: è stato, infatti, vice presidente del Consiglio comunale dal 2006 al 2011.

"Sostengo Francesco Menna - afferma Alinovi - perché è onesto e umile. Il candidato sindaco ideale, perché è al servizio del cittadino e non ambisce a una poltrona per necessità di ricevere uno stipendio, come fanno tanti altri politici. Nell'ambito di questo progetto di rinnovamento, sarò il garante della trasparenza e della legalità, questioni su cui ho sempre dato battaglia nel mio ruolo di delegato nazionale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino. Il progetto è chiaro: in Giunta ci saranno volti nuovi, alcuni degli attuali assessori hanno già espresso la volontà di passare la mano. Mi adopererò per creare uno sportello per le problematiche del cittadino. Non bisognerà più chiedere direttamente al politico la risoluzione dei problemi. Lo sportello, che sarà dotato di un numero telefonico dedicato, consentirà di evitare il clientelismo: siamo tutti uguali, giustizia per tutti i cittadini. Riattiveremo anche la diretta streaming del Consiglio comunale. Ho paura, se penso all'eventualità di un ritorno della vecchia politica, quella del centrodestra che, con Tagliente, ha varato un Prg disastroso per Vasto. Desiati, quando era assessore regionale, non ha fatto nulla. Io e Francesco, invece, siamo tra la gente".