A San Salvo, presso l’oratorio della parrocchia San Giuseppe in via Trignina n. 38, il 12 aprile alle ore 20:30, inizia il “Seminario di Vita Nuova” organizzato dal gruppo Madonna delle Grazie del Rinnovamento Nello Spirito (RnS).

Lo scopo principale del seminario è di aiutare i partecipanti a stabilire e approfondire una relazione personale con Cristo e far riscoprire la bellezza della fede.

Il seminario è aperto a tutti e si articola in una serie di catechesi, che si terranno ogni martedì dal 12 aprile al 31 maggio.

Programma

12 aprile: accoglienza e presentazione

19 aprile: Dio è amore

26 aprile: il peccato

03 maggio: Cristo Salvatore e Signore

10 maggio: conversione

17 maggio: carismi dello Spirito Santo

24 maggio: rinnovati nello Spirito Santo

31 maggio: penitenziale comunitaria

2 giugno: Preghiera di effusione nello Spirito Santo

L’incontro del gruppo del Rns Madonna delle Grazie di San Salvo è aperto a tutti e si tiene il sabato pomeriggio alle ore 16.30 presso la chiesetta della 'Madonna delle Grazie' in via Madonna delle Grazie.

INFO

Catia: 3772062005

Angela: 3203463687.

Gruppo Rns Madonna delle Grazie San Salvo