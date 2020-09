"Coerentemente con gli anni passati, l'amministrazione uscente continua a trascurare le aree verdi degli impianti sportivi del Parco Muro delle Lame". La denuncia arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, che rileva: "La zona della 'Frana' si presenta in stato di abbandono, tra erbacce e rifiuti, con disappunto dei tanti cittadini che la frequentano. Invito pertanto gli organi preposti a ripristinarne al più presto sicurezza e accessibilità, oltre che decoro paesaggistico, fondamentale per una città ad interesse turistico. È necessario un intervento tempestivo per valorizzare l'importante funzione sociale e ricreativa dell'area, rendendola ordinata e vivibile per sportivi e famiglie".