Ancora una sconfitta casalinga per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che, dopo una partita ben giocata per almeno tre quarti e qualcosa in più non riesce a trovare il guizzo finale per chiudere la partita con la vittoria.

La partita. Dopo i primi tre punti del Campli la Vasto Basket prova a tenere in mano il pallino del gioco, andando avanti fino al +5 (10-5 firmato Dipierro) e riuscendo, con una buona difesa, a contenere le sortite degli avversari. Gli ospiti arrivano al minimo vantaggio (12-11)e Di Tizio riporta avanti i suoi (14-11). Nel finale il Campli accorcia dalla lunetta e il primo quarto si chiude con la Vasto Basket avanti di due (14-12). Si riparte e subito la squadra di coach Millina trova il pari (14-14) e poi si porta avanti sul 16-17. Ci pensa Grassi, dalla lunga distanza, a riportare i suoi avanti (19-20) trovando però la replica del Campli (19-20). Tabbi trova il nuovo vantaggio e la Vasto Basket prende coraggio incrementando nel punteggio fino al 27-20 firmato Di Tizio su ottimo assist di Grassi. Il numero 0 biancorosso però si fa male e al suo posto coach Luise manda sul parquet il classe 2000 Andrea Marino. Il sedicenne del settore giovanile (e figlio d’arte, papà Marco, oggi dirigente biancorosso ha vestito per tanti anni la canotta della Vasto Basket) non è per nulla intimorito e, alla prima occasione, piazza un canestro a fil di sirena (32-27) che manda in visibilio il pubblico del PalaBCC. A referto va anche un libero del Campli che fissa il punteggio sul 32-28 con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo è Di Tizio ad aprire le segnature (34-28) ma gli ospiti si rifanno sotto con la tripla dell'ex Serroni (36-33) e poi trovando il -1 (36-35). Al sorpasso del Campli c’è la risposta da 3 di Jovancic (39-38) ma ancora una volta gli ospiti si riportano avanti. Si gioca punto a punto e, nel finale, Grassi dalla lunetta fa 1su2 per il 49-50 con cui si approcciano gli ultimi dieci minuti. Pareggio biancorosso e nuovo allungo con i canestri di Pace (56-51). Grassi strappa applausi con una bella stoppata difensiva poi, però, c’è il crollo della Vasto Basket che lascia campo alle giocate avversarie senza riuscire ad essere incisiva in attacco. Il Campli sale così sul +5 (61-66) che spegne ogni possibilità per la squadra di casa. Finisce 67-64 per il Campli che così con consolida il suo quarto posto in classifica. Nelle parti basse della classifica c’è la vittoria del Martina Franca che sale a quota 14 e si porta a due soli punti dalla coppia Vasto-Taranto. In griglia playout le ultime due giornate definiranno la griglia degli spareggi salvezza.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Campli 64-67

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 8, Dipierro 16, Marino 2, Di Tizio 16, Ierbs 0, Jovancic 4, Casettari 8, Peluso ne, Tabbi 4, Pace 6. Coach: Luise

Campli: Montuori 9, Bottioni 11, Duranti 1, Petrazzuoli 8, Petrucci 6, Serroni 16, Tomasello 11, Ruggiero ne, Stucchi ne, Mirone 5. Coach: Millina