PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Colpo play off dello Scerni che in casa travolge la capolista per quattro reti a zero. Contro la Casolana i rossoblu prendono il largo con le doppiette di Mario Luongo e Domenico Ferrazzo. Se da una parte per la capolista non ci sono grossi contraccolpi (resta a +10 sulla seconda a 4 giornate dal termine), dall'altra, per lo Scerni, si tratta di tre punti fondamentali per i play off. Gli scernesi agguantano il quinto posto superando il Fresa.

I biancorossi, infatti, cadono 1 a 0 a Montazzoli. Vasiu fallisce un rigore a fine primo tempo, nei minuti di recupero va a segno Moreno Del Roio. Lo stesso centravanti fresano viene poi espulso.

Al secondo posto resta saldo lo Sporting San Salvo che ieri ha vinto in casa per 4 a 3 contro il S. Vito. Reti di D'Aulerio (doppietta), Fizzani e Farina.

I play off restano un obiettivo possibile anche per il Montalfano che torna alla vittoria con un convincente 3 a 0 interno contro il Roccaspinalveti. A segno Ferrante (doppietta) e Spadaccini.

Concludono il turno delle vastesi il 3 a 3 del Trigno Celenza contro il Tre Ville e la sconfitta per 2 a 1 del Gissi in trasferta contro la Marcianese.

L'11ª DI RITORNO

Guastameroli - Atessa Mario Tano 1-2

Real Montazzoli - Fresa 1-0

Marcianese - Gissi 2-1

Montalfano - Roccaspinalveti 3-0

Sporting San Salvo - S. Vito 4-3 (ieri)

Piazzano - Spal Lanciano 3-2

Scerni - Sporting Casolana 4-0

Trigno Celenza - Tre Ville 3-3

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 62



Sporting San Salvo 52

Tre Ville 49

Piazzano 44

Scerni 42



Fresa 40

Montalfano 40

Real Montazzoli 38

Marcianese 36

Guastameroli 34

Trigno Celenza 30

S. Vito 27

Roccaspinalveti 24



Gissi 19

Atessa Mario Tano 18



Spal Lanciano 15

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Il derby tra Real Porta Palazzo e Sporting Vasto va allo Sporting e il Paglieta festeggia. Nesit con una doppietta regala tre punti fondamentali per l'obiettivo salvezza. De Cristofaro aveva dato l'illusione del pareggio al Real con un eurogoal, ma i 'cugini' trovano ancora la via della rete e si aggiudicano il match regalando la certezza matematica al Paglieta della vittoria del campionato con tre turni di anticipo; i biancazzurri tornano così in Prima categoria un anno dopo la retrocessione.



Nelle prossime tre giornate quindi restano da assegnare i migliori piazzamenti play off. Nell'anticipo di ieri gli altri vastesi dell'Incoronata Calcio hanno vinto di misura (1 a 0) contro la Virtus Rocca San Giovanni conservando la seconda posizione che consentirebbe ai biancorossi di giocare tra le mura amiche gli spareggi-promozione.

Resta in zona play off anche il Real Carpineto nonostante la sconfitta con l'Odorisiana che si porta a un punto di distanza. A Monteodorisio finisce 2 a 1 per i padroni di casa. I biancoverdi si affermano con le reti di Nicola Tarquinio e Giacomo Menna, per il Real, invece, gol di Domenico D'Addario in mischia.

Pareggio incolore, infine, tra San Buono e Mario Turdò e sconfitta per il Real San Giacomo ad Altino per 2 a 1.

LA 10ª DI RITORNO

San Buono - Mario Turdò 0-0

Tornareccio - New Archi Perano 2-0

Odorisiana - Real Carpineto Sinello 2-1

Sporting Altino - Real San Giacomo 2-1

Real Porta Palazzo - Sporting Vasto 1-2

Incoronata Calcio Vasto - Virtus Rocca San Giovanni 1-0 (ieri)

Riposa Paglieta

LA CLASSIFICA

Paglieta 49



Incoronata Calcio Vasto 39

Sporting Altino 38

Real Porta Palazzo 27

Real Carpineto 32



Odorisiana 31

Virtus Rocca San Giovanni 31

New Archi Perano 27

Tornareccio 23

Mario Turdò 22



Sporting Vasto 22

Real San Giacomo 21



San Buono 12