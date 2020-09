È arrivata nel pomeriggio di ieri l'Urna proveniente dalla cattedrale di Arezzo, contenente le Sacre Reliquie di San Donato, patrono di Celenza sul Trigno. Scortata dai carabinieri della locale Stazione e dai volontari dell'associazione di protezione civile, l'Urna è stata accolta dalle autorità religiose e civili, insieme a migliaia di fedeli che in queste ore stanno partecipando alle celebrazioni religiose.

A partecipare alle celebrazioni religiose, il vescovo della diocesi di Trivento, monsignor Domenico Angelo Scotti, il parroco di Celenza sul Trigno, don Erminio Gallo, il vicario generale della diocesi di Trivento, don Mimì Fazioli, don Alvaro Bardelli, parroco della cattedrale di Arezzo, insieme a molti altri rappresentanti religiosi e civili delle comunità locali, tra cui il commissario prefettizio, Luciano Conti, e il sindaco di Pietracatella, Luciano Pasquale.

Dopo l'accoglienza e la veglia di preghiera di ieri, previsti per oggi momenti di riflessione, la processione con le Sacre Reliquie per le vie del paese e una veglia di preghiera. Domani, invece, Santa Messa alle 8, momenti di preghiera e catechismo e alle 17,30 il Santo Rosario, Vespri Solenni e processione verso Porta da Piedi per il saluto.