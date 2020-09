Un altro pareggio e situazione che si complica e non poco per la Vastese Calcio. A Sambuceto i biancorossi pareggiano 1-1, mentre il Paterno a Miglianico vince 3-1 e si porta ad un solo punto dalla capolista. La squadra di mister Colavitto anche oggi ha fatto fatica a costruire in attacco, non potendo contare su Tarquini, in campo ma quasi inesistente. Un'altra prestazione non degna della posizione in classifica nella quale risiedono i vastesi. La prossima settimana la Vastese tornerà a giocare all'Aragona per affronater il Celano. C'è bisogno di una reazione della squadra di Colavitto, seguita questo pomeriggio dal calore dei propri tifosi che sono tornati a casa con l'amato in bocca.

La partita- Alla Cittadella dello sport di Sambuceto grande colpo d’occhio, con i tifosi vastesi giunti in massa in trasferta per seguire la propria squadra nel momento più importante della stagione. Per i padroni di casa prima partita in panchina per mister Centofanti, salito al timone della formazione viola al posto di mister Anzivino. Nell’undici titolare messo in campo da Colavitto tornano Cattafesta e Tarquini dopo il turno di squalifica osservato settimana scorsa. Nella prima parte di gara i biancorossi fanno fatica a trovare continuità in attacco con il Sambuceto che mantiene basso il proprio baricentro in campo, senza mostrarsi intimorito dalla capolista. Intorno al ventesimo Proterra viene lanciato in contropiede e tenta di superare Cattafesta con un tiro dalla distanza. Il portiere vastese blocca in due tempi. Quattro minuti più tardi punizione di D’Alessandro che cerca di pescare libero in area il compagno Natalini, quest’ultimo non riesce a colpire di testa. Passano i minuti e la Vastese non riesce a trovare la via del gol. Intanto a Miglianico il Paterno riesce a passare in vantaggio, non una bella notizia per la società del presidente Franco Bolami. I tifosi vastesi si fanno sentire per dare forza a Giuliano e compagni. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Nella ripresa la partita si accende. Al cinquantatreesimo D’Alessandro con un cross in area da punizione pesca libero De Fabritiis che incorna, segna e scappa a festeggiare (0-1). Passano solo due minuti e il Sambuceto trova il pareggio (1-1). Battista viene servito da un lancio lungo in area a due passi da Cattafesta. Quest’ultimo commette un’indecisione e il giocatore viola può buttarla dentro senza problemi. Nei minuti successivi i ragazzi di mister Centofanti restano in dieci per l’espulsione di Rossodivita (somma di ammonizione). Da quel momento in poi i biancorossi inseguono il gol della vittoria per la restante parte della gara. A pochi minuti dalla fine una buona chance per Faccini dal limite, ma il suo tentativo termina alto. A porta vuota, quando mancano due minuti alla fine, Giansante spreca clamorosamente l’ultima occasione della gara. Arriva il triplice fischio. La Vastese non riesce proprio a vincere e il Paterno ora è davvero vicino.

Sambuceto-Vastese Calcio 1902 1-1

reti: 53' De Fabritiis, 55' Battista

espulso: Rossodivita (somma di ammonizioni)

Sambuceto: Rybel, Di Martile, Zaccagnini, Gialloreto, Silvaggi, Rossodivita, Proterra, Battista, De Matteis, Beniamino, Petito. Allenatore: Centofanti;

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Faccini, Iaboni, Tarquini. Allenatore: Colavitto.

Tutte le sfide della trentaduesima giornata

Alba Adriatica-Morro d’Oro 3-2

Celano-Cupello 0-4

Miglianico-Paterno 1-3

Montorio-Martinsicuro 2-3

Pineto-Capistrello 2-1

RC Angolana-Acqua e Sapone 1-2

San Salvo-Francavilla 5-3

Sambuceto-Vastese 1-1

Val di Sangro-Torrese 2-2

La classifica

Vastese 68

Paterno 67

Pineto 58

San Salvo 54

Martinsicuro 51

RC Angolana 51

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 41

Cupello 41

Francavilla 40

Alba Adriatica 39

Sambuceto 35

Torrese 33

Acqua e Sapone 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22