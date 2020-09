Nell'ultima giornata del campionato di serei C2 la Vastese calcio a 5 chiude con una goleada la sua stagione confermando il sesto posto che, seppur non vale l'accesso ai playoff, resta un risultato di tutto rispetto per una formazione neo promossa. L'A-Team si presenta a Vasto con soli 5 giocatori in distinta (restando poi in 4 per tutto il secondo tempo) mentre mister Giacomucci lascia spazio ai giocatori che durante la stagione hanno giocato meno e premia 3 ragazzi della juniores di mister Porfirio, Amici, D'Ercole e Migliaccio, con la convocazione in prima squadra, per il buon lavoro di quest'anno.

Nel primo tempo, a giocatori pari, la squadra di casa riesce a ribattere per due volte alle reti biancorosse. Il 3-2 a favore dei vastesi con cui si va negli spogliatoi è solo il preludio alla goleada perchè, nella ripresa, la squadra di casa dilaga e chiude sul 10-2. A referto vanno Porretti con 3 gol, Mileno e De Cinque con una doppietta e poi D'Ercole, Migliaccio e Frasca. La Vastese C5 chiude così in una sesta posizione soprattutto grazie all'ottimo girone di ritorno in cui mister Giacomucci è riuscito a tirare fuori il massimo dalla sua squadra che, nella prima parte di campionato, troppe volte era uscita dal campo senza punti e con troppi rimpianti. Ci sarà ora il tempo per programmare la prossima stagione, puntando sulla crescita della juniores, che a fine aprile sarà in campo con una formazione sperimentale in un mini campionato CSI di categoria, e al consolidamento della formazione di serie C2.