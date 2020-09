Inizio-choc e poi è San Salvo show. Questa forse la sintesi migliore per quanto concerne la sfida andata in scena questo pomeriggio al Bucci. I padroni di casa sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie alle cinque reti realizzate successivamente allo svantaggio iniziale. Tre punti che servono a ragazzi di mister Rufini per credere ancora nei playoff. A siglare i gol decisivi Felice, Di Ruocco e Marinelli, questi ultimi autori di una doppietta personale.

Inizio da brividi. Dopo 11 minuti i padroni di casa sono sotto di due gol. Al 6' Bufo salta più alto di tutti sugli sviluppi di un corner e spedisce alle spalle di Cialdini. Due minuti dopo ancora Francavilla in avanti con Nardone che dalla sinistra calcia a fil di palo. Il San Salvo va a caccia del pareggio ma lascia campo agli avversari che, con una ripartenza veloce, mandano Rega in gol. Al 20' gli ospiti colpiscono anche una traversa, ancora con Rega, e poi Cialdini para in tuffo su Oresti.

La reazione biancazzurra. Gli uomini di mister Rufini, oggi in tribuna per la squalifica ancora da scontare, provano a reagire. Ci prova Ianniciello con un tiro dalla distanza. Poi Di Ruocco lavora bene un pallone che poi calcia a lato. Al 37' arriva la rete che accorcia le distanze con capitan Felice di testa sugli sviluppi di un corner.

Di Ruocco-Marinelli show. I biancazzurri vogliono vincere la partita e si gettano in avanti. Entra anche Marinelli che, insieme a Di Ruocco e Ianniciello, crea tanti grattacapi alla retroguardia francavillese. Al 5' il folletto stabiese fa tutto da solo sull'out di sinistra terminando la sua azione con la conclusione che vale il 2-2. A questo punto è il San Salvo ad essere pericoloso in contropiede: al 15' la palla arriva a Di Ruocco che serve Marinelli bravo a calciare in rete per il meritato vantaggio. Sulla scia dell'entusiasmo la squadra del presidente Di Vaira segna altre due volte: al 18' ancora con Marinelli, servito dall'ottimo Ianniciello, e al 24' con Di Ruocco direttamente su calcio di punizione. Al 38' la rete di Galli per il Francavilla che fissa il punteggio sul definitivo 5-3.

Per quanto riguarda i risultati delle rivali alla lotta per un posto nei playoff, la Renato Curi Angolana ha subito una brutta sconfitta nel finale (2-1) contro l'Acqua e Sapone, mentre il Pineto in casa ha trovato i tre punti contro il Capistrello (2-1). Vince anche il Martinsicuro (2-1) contro il Montorio.

U.S. San Salvo- Francavilla 5-3

reti: 5’ Bufo, 11’ Rega, 37’ Felice, Di Ruocco 50’, 60’-63’ Marinelli, Di Ruocco 69’, 83’

San Salvo: Cialdini, D’Aulerio, Ramundo, Triglione (72’ Triglione), Felice, Izzi (45’ entra Marinelli), Ferrante, Quaranta, Ianniciello, Di Ruocco, Colitto (54’ Tafili). Allenatore: Rufini.

Francavilla: Parente, D’Alonzo, Spinello, Di Giovanni, Bufo, Di Francia, Roda, Oresti, Rega, Galli, Nardone. Allenatore: Montani.

[Seguono aggiornamenti]