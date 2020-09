La penalizzazione da scontare dopo quanto accaduto nel Gran Premio di Argentina farà partire Andrea Iannone dalla 7ª casella in griglia di partenza nel Gp delle Americhe, terza tappa della stagione del motomondiale. Il pilota vastese ha chiuso con il 4° tempo le qualifiche, facendo segnare un miglior tempo di 2'03''913, a 7 decimi da Marquez che ha conquistato la pole position. C'era la sanzione da scontare (retrocessione di 3 posizioni, una fila, e 1 punto sulla patente) e così la Ducati Desmosedici numero 29 scatterà dalla terza fila.

Iannone, dopo due gare d'esordio in cui non ha mai tagliato il traguardo sotto la bandiera a scacchi, dovrà correre al meglio sin dalla partenza della corsa, cercando di recuperare subito posizioni per restare con i piloti di testa.

"Oggi pomeriggio è stato tutto un po’ più difficile: non so se la pioggia abbia peggiorato le condizioni della pista, o quale sia stato il motivo, ma comunque ho fatto più fatica ad essere veloce rispetto alla mattina - ha detto Iannone a fine giornata-. Nell’ultimo giro delle Q2 stavo migliorando il mio tempo, ma poi sono andato lungo e quindi non è stata una delle mie qualifiche migliori. Qui ad Austin riesco ad avere un buon passo piuttosto che fare un giro veloce, e mi piacerebbe capire se sia dipeso dalle caratteristiche della pista di oggi pomeriggio oppure da una mia difficoltà. Domani sarà molto importante fare una buona partenza, che potrebbe essere decisiva per l’esito della mia gara".

La griglia di partenza: Marquez, Lorenzo, Rossi, Vinales, Crutchlow, Dovizioso, Iannone, Pedrosa, A.Espargaro, Redding, Smith, Baz, P. Espargaro, Barbera, Laverty, Bradl, Pirro, Hernandez, Bautista, Rabat, Miller.