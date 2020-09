Sono stati salutati dai tanti applausi che hanno sottolineato anche i momenti più emozionanti dello spettacolo. Dopo tanti mesi di prove i ragazzi della Compagnia Orizzonte Teatro ieri sera hanno debuttato al Politeama Ruzzi di Vasto con "Il tempo delle cattedrali". La storia è quella raccontata da Victor Hugo nel suo romanzo Notre Dame de Paris, gli interpreti che ieri sera hanno regalato emozioni al pubblico sono giovani appassionati di recitazione, canto e danza che si sono messi alla prova con uno spettacolo impegnativo. I protagonisti Maddalena Miri (Esmeralda), Giorgio Goglione (Quasimodo), Michele Bellano (Frollo), Nicola Sciascia (Clopin), Giordano Mucilli (Gringoire), Vincenzo Delli Carri (Febo) e Serena Biscotti (Fiordaliso), hanno cantato tutti i brani dal vivo, accompagnati dalle coreografie curate da Andreana Cioffi e Mariangela Cieri. [Le interviste ai protagonisti - GUARDA]. Uno spettacolo impreziosito dai costumi realizzati a mano dalle sorelle Francesca e Valeria Palermo, dalle originali acconciature di Lucia Bassani e Tonia Cimini e dal trucco di scena di Francesca Cimini.

Questa sera, domenica 10 aprile, si torna in scena alle 18 al Politeama Ruzzi. Sabato 16 aprile, sempre alle 21, l'ultimo dei tre appuntamenti con lo spettacolo (e chissà che poi non arriveranno le repliche durante la stagione estiva). Un musical da applausi in cui va dato merito all'impegno di questa giovane compagnia che riesce, con tanto impegno, a regalare tante emozioni al pubblico.

Il tempo delle cattedrali

I protagonisti: Maddalena Miri (Esmeralda), Giorgio Goglione (Quasimodo), Michele Bellano (Frollo), Nicola Sciascia (Clopin), Giordano Mucilli (Gringoire), Vincenzo Delli Carri (Febo) e Serena Biscotti (Fiordaliso)

Corpo di ballo: Andreana Cioffi, Francesca Di Nunzio, Mariangela Cieri, Marika D’Achille, Simone Tiberio, Marianna Di Crasto, Christian Capriati, Chiara Goglione, Angela D’Annunzio, Alessia Masotino, Raffaele Riccio, Francesca Palermo, Alessandra Di Crasto, Milena Aniello, Federica Goglione, Angelica Aniello, Ylenia Bonamico, Letizia Pizzola, Michele Di Spalatro.

Regia: Giorgio Goglione

Coreografie: Andreana Cioffi e Mariangela Cieri

Scenografie: Raffaele Riccio e Vincenzo Delli Carri

Organizzazione: Mariangela Cieri

Audio: Guido Marchetta

Luci: Stefano Pagano

Trucco di scena: Francesca Cimini

Acconciature: Lucia Bassani e Tonia Cimini

Costumi: Francesca Palermo e Valeria Palermo