"2006-2016. Luciano Lamenna e Vasto: una tragedia lunga dieci anni. Fermiamoli". E' il testo del manifesto affisso ieri a una finestra della sede di Fratelli d'Italia, in corso Garibaldi, durante il comizio in cui il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ha stilato un bilancio del suo decennio alla guida dell'amministrazione comunale.

Lo striscione fa il verso allo slogan scelto dal primo cittadino per l'incontro pubblico: "Luciano Lapenna e Vasto, una storia lunga dieci anni". E FdI utilizza anche Lamenna, la fusione tra Lapenna e Menna coniata dal consigliere comunale Davide D'Alessandro per sostenere che la candidatura di Francesco Menna è in piena continuità con il decennio del centrosinistra.

Su Facebook, Marco di Michele Marisi, autore del manifesto, rincara la dose: "Lapenna, Menna e Forte, pensavate di raccontare, al vostro comizio, bugie ai cittadini di Vasto senza che nessuno vi dicesse che questi dieci anni di centrosinistra sono stati una tragedia per Vasto? Vi abbiamo rovinato la festa, così come voi avete rovinato questa città! ‪#‎fermiamoli‬".

Striscioni polemici erano già stati affissi alla stessa finestra nell'estate 2007, quando Lapenna aveva tenuto un analogo incontro pubblico al termine del suo primo anno di amministrazione, e nel 2010, in occasione dell'arrivo di Pier Luigi Bersani, che aveva tenuto il suo comizio al Politeama Ruzzi.