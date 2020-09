Il Cupello Calcio mette al sicuro la permanenza in questa categoria. A Celano i ragazzi di mister Di Francesco vincono 4-0 contro un Celano ormai destinato alla retrocessione in Promozione (-6 punti dalla Val di Sangro). Per Avantaggiato e compagni una vittoria importante e attesa dopo la sconfitta di settimana scorso contro il Montorio (3-1). Servivano altri tre punti per non rischiare di avvicinarsi alla zona playout e così è stato. Titoli di coda di questa stagione vicini, con altre due gare da disputare prima dell'ultimo triplice fischio (Martinsicuro in casa e Pineto in trasferta).

Decisivi questo pomeriggio i gol di Monachetti (doppietta personale), Avantaggiato e Maio per gli ospiti. Il primo arrivato al venticinquesimo servito dal compagno Maio. Quest'ultimo venti minuti più tardi ha realizzato il raddoppio, mandando la sua squadra agli spogliatoi avanti di due reti. Nella ripresa Avantaggiato al sessantesimo e Monachetti al settantacinquesimo a chiudere i conti della gara.

Tutte le sfide della trentaduesima giornata

Alba Adriatica-Morro d’Oro 3-2

Celano-Cupello 0-4

Miglianico-Paterno 1-3

Montorio-Martinsicuro 2-3

Pineto-Capistrello 2-1

RC Angolana-Acqua e Sapone 1-2

San Salvo-Francavilla 5-3

Sambuceto-Vastese 1-1

Val di Sangro-Torrese 2-2

La classifica

Vastese 68

Paterno 67

Pineto 58

San Salvo 54

Martinsicuro 51

RC Angolana 51

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 41

Cupello 41

Francavilla 40

Alba Adriatica 39

Sambuceto 35

Torrese 33

Acqua e Sapone 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22