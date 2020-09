Si è chiuso questa domenica il trentesimo capitolo del campionato di Promozione (gir. B) abruzzese e in testa alla classifica il Passo Cordone si conferma capolista in solitaria, seguita dal Penne che non intende assolutamente perdere terreno. Entrambe hanno vinto questo pomeriggio, la prima in casa col Bucchianico (3-0) e la seconda, sempre in casa, col Pinetanova (1-0). La distanza tra le due resta di un solo punto.

Una trentesima giornata caratterizzata dai pareggi, quella andata in scena in questa seconda domenica d’aprile. Ben sette i risultati finiti in parità, a partire da quello ottenuto dal Casalbordino in trasferta a Fossacesia. I ragazzi di mister Farina, dopo essere passati in vantaggio grazie alla rete di De Cillis al ventinovesimo, hanno subito nella ripresa il pareggio dei padroni di casa, in gol con D’Ortona al settantesimo. Un risultato non del tutto positivo perché i giallorossi avrebbero potuto allungare sul Delfino Flacco Porto (1-1 contro la Virtus Ortona) e invece alla fine hanno dovuto accontentarsi di un solo punto, rimanendo a +2 dai pescaresi.

Un solo punto anche per il Vasto Marina che in casa ha ospitato il Palombaro in una partita terminata 2-2. Passati in vantaggioal decimo con Cesario, i ragazzi del presidente Cirulli hanno subito il pareggio ospite al quarantanovesimo, con il rigore trasformato da Fonseca. Quindici minuti più tardi Marino ha portato i suoi sul 2-1, ma a dieci minuti dal termine il Palombaro ha trovato nuovamente il pareggio, stavolta con Manzone. Mancano dunque altre quattro giornate al termine di questa stagione e i giochi sono aperti. La prossima settimana il Casaalbordino affronterà la capolista Passo cordone in casa- match da non perdere- mentre i vastesi se la vedranno con il Pinetanova in trasferta.

Tutti i risultati della trentesima giornata

Villa-Pro Sulmona 2-2 (ieri)

Castiglione Valfino-River Casale 1-1

Fara San Martino-Torre Alex Cepagatti 1-1

Fossacesia-Casalbordino 1-1

Delfino Flacco Porto-Virtus Ortona 1-1

Passo Cordone-Bucchianico 3-0

Penne-Pinetanova 1-0

Silvi-Castello 0-0

Vasto Marina-Palombaro 2-2

La classifica

Passo Cordone 62

Penne 61

Casalbordino 54

Il Delfino Flacco Porto 52

Pro Sulmona 51

River Casale 50

Bucchianico 43

Vasto Marina 41

Fossacesia 40

Castello 37

Silvi 37

Torre Alex 34

Fara San Martino 33

Villa 29

Pinetanova 27

Virtus Ortona 27

Palombaro 26

Castiglione Valfino 25