L'8ª giornata di ritorno sorride all'Atletico Cupello. I biancorossi travolgono in casa il Guilmi per 5 a 0 e approfittano dei passi falsi delle inseguitrici. Due le doppiette cupellesi: Di Lello e Marchione; una rete di Conte completa il quadro.

Ora la capolista attende il derby della prossima giornata con 6 punti di vantaggio sulla seconda a 3 giornate dal termine.

Il Carunchio 2010 infatti si ferma a Tufillo dove, contro la Virtus, non va oltre l'1 a 1. Gol di Matteo Ritrivi (C.) e Daniel Ottaviano (V.T.).

Va peggio al Lentella che cade in trasferta contro la Dinamo Roccaspinalveti e dice matematicamente addio al primo posto e, virtualmente, al secondo. I gialloverdi escono sconfitti per 2 a 1. I lentellesi prima falliscono un rigore con Giuseppe Ramundi, poi vanno a segno con Valerio Roberti per essere ripresi da Martin Suriano (rigore) e Luca Grimaldi all'85'. Per la Dinamo 3 punti importantissimi per la corsa play off.

Nei posti che contano consolida il proprio quarto posto l'Aurora Furci che in 9 rimonta in trasferta il Pollutri. Finisce 3 a 2 con le reti dei furcesi di Micle (doppietta) e Di Rienzo; per i padroni di casa Menna e Cicchitti.

Il Vasto Calcio vince in trasferta contro il Real Liscia, fanalino di coda. I vastesi a causa di diverse assenze hanno giocato con due uomini in meno dal primo minuto; per i biancorossi doppietta di Marchesani. Finale teso; a quanto pare, infatti, ci sarebbe stata un'aggressione all'arbitro da parte di due giocatori locali. Il direttore di gara ha così chiamato i carabinieri per poi recarsi all'ospedale 'San Pio' di Vasto.

La vittoria per 3 a 0 della New Robur sul Real Cupello conclude la giornata.

L'8ª DI RITORNO

Pollutri - Aurora Furci 2-3

Virtus Tufillo - Carunchio 2010 1-1

Atletico Cupello - Guilmi 5-0

Dinamo Roccaspinalveti - Lentella 2-1

New Robur - Real Cupello 3-0

Real Liscia - Vasto 1-2

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 49



Carunchio 2010 43

Lentella 40

Aurora Furci 37

Dinamo Roccaspinalveti 31



Vasto 28

New Robur 22*

Virtus Tufillo 22

Pollutri 17

Real Cupello 17*

Guilmi 15

Real Liscia 0