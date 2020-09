Mancano tre giornate alla chiusura della regular season del campionato di serie B di pallacanestro e la BCC Generazione Vincente Vasto Basket non si trova certamente nella miglior condizione possibile. Terminasse ora la prima fase di stagione i biancorossi dovrebbero giocarsi i playout per restare nella terza serie nazionale contro il Taranto ma con il fattore campo contrario. Di giornate, però, ne mancano ancora tre e gli uomini di coach Luise possono ancora recuperare terreno sulle concorrenti dirette per la salvezza. A patto, però, che nelle sfide contrto Campli, Virtus Valmontone e Bisceglie arrivi almeno una vittoria. Impresa non semplice visto che tutte e tre le avversarie sono a caccia di punti per ottenere i rispettivi obiettivi.

Si inizia questa sera alle 18 al PalaBCC nell'ultimo derby stagionale contro il Campli. L'obiettivo primario è senza dubbio quello di conquistare i due punti fondamentali per la classifica. Ma i biancorossi avranno certamente anche la voglia di vendicare la sconfitta dell'andata, con un 87-44 che resta il punto più basso di questa stagione. Dopo quella sconfitta la Vasto Basket riuscì a rialzarsi e, per alcuni frangenti, anche coltivare il sogno di una salvezza diretta. Con qualche sconfitta evitabile di troppo, invece, Ierbs e compagni dovranno necessariamente passare per i playoff. Bisognerà arrivarci nella miglior condizione fisica e mentale se si vuole conquistare l'agognata salvezza.

Il derby con Campli, formazione neopromossa in B, evoca dolci pensieri in casa Vasto Basket. Resta indimenticabile la serie di finale della C regionale che valse ai vastesi la promozione in C nazionale in un palazzetto gremito. Questa sera sarà anche la sfida degli ex Antonio Serroni, due anni fa a Vasto, e Gabriele Mirone, l'anno scorso in canotta biancorossa e quest'estate approdato al Campli. In una situazione di difficoltà societaria la squadra di coach Millina ha saputo reagire bene, confermandosi nelle zone alte della classifica e arrivando a Vasto per conservare il quarto posto.