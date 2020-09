Dopo due gare senza tagliare il traguardo Andrea Iannone torna sul podio in MotoGp. Nel Gran Premio delle Americhe il pilota vastese della Ducati è terzo alle spalle di Marquez e Lorenzo. Una gara segnata dalle cadute nelle posizioni di testa (prima Rossi, poi Pedrosa e Dovizioso), in cui Iannone, dopo aver superato Espargaro, si è trovato a dover gestire per 15 giri un preziosissimo terzo posto.

La gara. Pronti-via, gruppo compatto e Iannone che non riesce a guadagnare posizioni trovandosi, dopo qualche curva alle spalle di Valentino Rossi. Marquez davanti non riesce a lanciare la fuga tallonato da Dovizioso e Lorenzo. Dietro di loro A.Espargaro, Pedrosa, Rossi e, al settimo posto, Iannone. A 19 giri dalla fine Rossi cade a terra, con Iannone che così guadagna una posizione anche se è ad un secondo abbondante da A.Espargaro. Ma il pilota di Vasto è costantemente più veloce del pilota che lo precede e, nel corso del 5° giro, arriva il momento del sorpasso.

A questo punto, quando mancano 16 giri alla fine della gara, il pilota vastese è 5° a 3 secondi dal terzetto Lorenzo-Dovizioso-Pedrosa, con Marquez primo e lontano. Colpo di scena a 15 giri dalla fine, con Pedrosa che perde il controllo della sua moto e centra in pieno Dovizioso. Tutti e due a terra e Andrea Iannone si ritrova di colpo ad occupare un posto sul podio, a 4 secondi da Lorenzo e con due secondi di vantaggio su Espargaro. I primi tre della gara, Marquez, Lorenzo e Iannone, vanno avanti in solitaria, girando su tre ritmi diversi e mantenendo (se non incrementando) il vantaggio sugli inseguitori diretti. Iannone si trova così a fare una gara da "ragioniere": con Lorenzo troppo distante e Vinales a distanza di sicurezza, deve solo condurre la sua Desmosedici Gp lungo le curve di Austin senza correre rischi. E così la gara scivola via senza ulteriori colpi di scena con Iannone che, tagliando il traguardo in terza posizione, può festeggiare per il podio conquistato.

Un risultato prezioso che permette a Ian29 di mettersi alle spalle le prime due gare della stagione in cui le cose non erano andate nel verso giusto. Il miglior modo per poter riprendersi un posto tra i protagonisti di questa stagione 2016 della MotoGp.

Felice il pilota vastese all'arrivo: "Finalmente è arrivato il primo podio in questa stagione. Era importante dopo un inizio difficile. Voglio dedicare questo risultato a tutto il team Ducati, dopo l'Argentina è il minimo che possa fare. È stata una gara dura, la pista era scivolosa, non so perchè, immagino che anche gli altri abbiano fatto fatica a controllare la moto soprattutto nei punti di frenata".

L'ordine d'arrivo: Marquez, Lorenzo, Iannone, Vinales, A.Espargaro, Redding, P.Espargaro, Pirro, Barbera, Bradl, Bautista, Laverty, Rabat, Hernandez, Baz, Crutchlow, Smith.