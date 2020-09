Si deciderà tutto in queste ultime tre giornate nel campionato di eccellenza abruzzese, giunto alla trentaduesima giornata. Questa domenica la capolista Vastese affronterà in trasferta il Sambuceto [LEGGI], sperando di tornare a vincere dopo un periodo caratterizzato dai pareggi (due consecutivi e ben otto in questo girone di ritorno). L’inseguitrice Paterno a Miglianico non intende commettere passi falsi, così come il Pineto che in casa affronterà il Capistrello. Per la Renato Curi Angolana, dopo il pareggio conquistato all’Aragona la settimana scorsa, un match sulla carta più che abbordabile contro l’Acqua e Sapone.

Tra le squadre che devono ancora conoscere ancora il proprio destino in questa competizione c’è l’U.s. San Salvo. Tornata alla vittoria con il 5-0 inflitto in trasferta al Morro d’Oro, la formazione di mister Rufini ha riacceso le speranze playoff, consapevole di doversi portare a casa l’intera posta in palio da qui a fine campionato. Nove punti nelle ultime tre partite potrebbero anche non bastare ai biancazzurri per conquistare un posto nei playoff, visto e considerato come si sono messe le cose attualmente. Naturalmente, prima di poter pensare ai numeri, Marinelli e compagni dovranno concentrarsi su ogni gara in programma, la prima questa domenica in casa contro il Francavilla. I giallorossi hanno disputato un girone di ritorno quasi perfetto (29 punti) e sono reduci dal successo casalingo con il Miglianico (3-0). Battere questa squadra non sarà facile ma sarà necessario per il San Salvo ed è per questo che domani al Bucci in campo l’undici scelto da mister Rufini (anche questa settimana in tribuna per squalifica) dovrà scendere sul rettangolo di gioco con il coltello trai denti. Rosa al completo, salvo l'assenza di Conte, per il tecnico pugliese che ad inizio settimana, durante la puntata del format di zonalocale.tv ‘L’edicola del Bar Walter’ [GUARDA], ha fatto il punto della situazione su ciò che non è andato e sulle possibilità ancora aperte. Ultime tre gare decisive dunque anche per la squadra del presidente Evanio Di Vaira.

Chi invece può stare più tranquillo è il Cupello che, pur essendo tornato a -6 dalla zona playout, è consapevole che basta pochissimo per mettersi del tutto al sicuro e fare propria la Coppa disciplina, così come è avvenuto lo scorso anno- però con tutt'altro piazzamento. Questa settimana i ragazzi di mister Di Francesco andranno a far visita al Celano, destinato con quasi ogni probabilità alla retrocessione. Se Avantaggiato e compagni dovranno fare a meno solo dello squalificato Tucci, i marsicani non potranno contare su Rea, Fanti, Scatena e con un forte dubbio sulla presenza in campo di Marfia. I padroni di casa proveranno in ogni modo a conquistare i tre punti, ma i cupellesi di certo non vorranno fare brutta figura e hanno bisogno dei tre punti per stare tranquilli del tutto. Per quanto riguarda le altre sfide in porgramma, l’Alba Adriatica in casa ospiterà il Morro d’Oro, il Montorio il Martinsicuro e la Val di Sangro la Torrese. Finale di stagione tutto da vivere in eccellenza, di errori ora se ne potranno fare davvero pochi.

Tutte le sfide della trentaduesima giornata

Alba Adriatica-Morro d’Oro

Celano-Cupello

Miglianico-Paterno

Montorio-Martinsicuro

Pineto-Capistrello

RC Angolana-Acqua e Sapone

San Salvo-Francavilla

Sambuceto-Vastese

Val di Sangro-Torrese

La classifica

Vastese 67

Paterno 64

Pineto 55

RC Angolana 51

San Salvo 51

Martinsicuro 48

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 41

Francavilla 40

Cupello 38

Alba Adriatica 36

Sambuceto 34

Torrese 32

Montorio 31

Acqua e Sapone 30

Val di Sangro 27

Celano 22