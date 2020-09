Antonio Prospero e la scuola politica Fo&Pa si schierano per il "sì" al referendum del 17 aprile sulle trivelle.

"Il gruppo facente capo all'ex consigliere regionale Antonio Prospero e la Scuola di Formazione Politica FO&PA - si legge in un comunicato stampa - ribadiscono la necessità di andare tutti a votare alla prossima consultazione referendaria del 17 Aprile e ad esprimersi con un Sì all'abrogazione delle nuove norme che consentono lo sfruttamento dei giacimenti di gas e di petrolio presenti nel sottofondo marino a meno di 12 miglia marine dalle linee di costa. Lo strumento referendario consente a tutti i cittadini di esprimersi in merito a provvedimenti di legge ed è deplorevole la campagna astenzionistica che il governo nazionale sta perpetrando per non far raggiungere il quorum e invalidare la consultazione. E', altresì, assurdo che forze politiche di rilievo abbiano nei confronti di questa tematica ambientale comportamenti tiepidi".