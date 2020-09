"È un grande onore per noi ospitare a Cupello un grande artista come Max Gazzè". Così questa mattina il presidente del Consiglio comunale di Cupello, Valentina Fitti, nell'ambito dell'incontro per la presentazione del Festival del Carciofo (qui l'articolo), ha ufficializzato l'evento che vedrà protagonista il cantautore romano nell'ambito della manifestazione estiva Ordine Zero, in programma a fine luglio.

Max Gazzè sarà protagonista di un concerto a pagamento previsto per la serata del 30 luglio. Tre, in tutto, saranno le serate di Ordine Zero, nelle quali - a parte il concerto del cantautore romano - si potranno apprezzare tanta bella musica e diverse tipologie di birra.

I dettagli della manifestazione saranno illustrati più avanti.