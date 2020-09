"Alla mia amata Vasto". È la dedica scritta da Maria Chiara Centorami sul cartellone di "Come saltano i pesci", film che l'attrice vastese ha presentato ieri sera insieme al regista Alessandro Valori alla Multisala del Corso. Il film, uscito nelle sale lo scorso 30 marzo, sta già riscuotendo ottimi consensi di critica e di pubblico e sono tante, in questi giorni, le presentazioni di regista e cast in giro per l'Italia.

L'intervista a Maria Chiara Centorami e Alessandro Valori [GUARDA]

Non poteva certamente mancare un evento nella città di Maria Chiara Centorami che, alla seconda uscita sul grande schermo, dopo Universitari di Federico Moccia, veste i panni di Lisa. Il suo percorso artistico è in costante ascesa, con il binomio cinema-teatro che la vede sempre più impegnata. Ora è ancora in scena con "Ti posso spiegare", spettacolo che la vedrà in scena anche in Abruzzo, ad Atri.

Le foto della serata [GUARDA]

E così, dopo averla ammirata in una proiezione cinematografica c'è l'auspicio di poterla rivedere e applaudire nella sua città in uno spettacolo teatrale. Quella di ieri è stata una serata arricchita dall'affetto di chi segue Maria Chiara Centorami in ogni tappa della sua carriera e impreziosita dalle parole di stima del regista marchigiano Alessandro Valori.

Prima della proiezione abbiamo intervistato Maria Chiara Centorami, Alessandro Valori e Edmondo Del Borrello, presidente Agis-Anec Abruzzo e Molise.