Ancora una volta il 6 e 7 agosto prossimi il lungomare di San Salvo Marina sarà il grande protagonista di uno degli eventi più importanti dell’estate della costa abruzzese con la terza edizione di Progetto Sud Festival, contenitore di musica, intrattenimento e gastronomia organizzato dall’associazione culturale Progetto Sud e dalla Events Service, con il patrocinio del Comune di San Salvo e della Regione Abruzzo, per diffondere la cultura del Sud con le sue tradizioni, le musiche e i prodotti tipici.

Il programma musicale vedrà la partecipazione di due band di livello nazionale: gli Apres la Classe e la Bandabardò. Grande novità di questa edizione lo Street Food d'aMare, che permetterà di degustare l'originale cibo da strada e vedrà coinvolti oltre trenta food truck.

Presentazione ufficiale questa mattina alla Porta della terra con gli assessori comunali alle Attività produttive Oliviero Faienza, alla Cultura Giovanni Artese e gli organizzatori, Antonio Cane e Andrea Di Iorio, oltre alla partecipazione dei numerosi sponsor che sosterranno l’iniziativa che si svolgerà in piazza Cristoforo Colombo.

"Abbiamo interesse che questo progetto continui a crescere – ha sottolineato l’assessore Faienza – e già in questa edizione si arricchisce di nuovi contenuti per essere un punto di riferimento per il centro meridione". L’assessore Artese si è complimentato con gli organizzatori per la capacità di attrazione di una città che punta sempre più sul turismo di qualità e giovanile. "Cultura e musica - ha rimarcato Artese - contribuiscono a far crescere la capacità attrattiva di questa città portando socialità e quindi muovendo l’economia del territorio".

Andrea Di Iorio ha ricordato come Progetto Sud sia nato quasi per gioco nel 2014, ma che ha avuto gran riscontro tanto da diventare un progetto che cresce e si arricchisce di contenuti ritagliandosi una identità ben caratterizzata.

Da parte sua, il sindaco Tiziana Magnacca ha evidenziato come San Salvo sia "la porta d’ingresso verso il Sud ed è per questo che sosteniamo iniziative come Progetto Sud Festival che ha dimostrato di saper richiamare migliaia di persone, e non solo giovani, tanto da diventare un appuntamento fisso della stagione estiva. Del resto da San Salvo parte la pista ciclabile del Bike to Coast per un tracciato da percorrere in bicicletta e che ci collega all’Europa; da qui deve partire la grande sfida per l’affermazione dei nostri valori che si esprimono anche attraverso la musica e i sapori dell’area mediterranea".

Infine, l’organizzatore Antonio Cane ha spiegato come da quest’anno Progetto Sud Festival si arricchisca anche del patrocinio della Regione Abruzzo a dimostrazione della validità dell’iniziativa con la capacità di proporre musica che coinvolge più generazioni.

Il programma delle due serate:

SABATO 6 AGOSTO:

ore 19.00 Apertura stand gastronomici;

ore 19.30 La Bruja in concerto (musica messicana);

ore 21.00 La Piccola Underground Orchestra (folk/balkan/irish);

ore 23.00 Bandabardò in concerto.



DOMENICA 7 AGOSTO:

ore 19.00 Apertura stand gastronomici;

ore 19.30 Ritmia (percussioni);

ore 21.00 SudTerranea in concerto (pizzica&tamurriate);

ore 23.00 Apres la Classe in concerto.



Gli organizzatori hanno ideato anche una lotteria dal il costo di 1 euro a biglietto. I premi messi in palio sono nove, i primi tre vincitori si aggiudicheranno nell’ordine: uno scooter 125cc Peugeot Django con un anno di assicurazione inclusa, una minicrociera per due persone sul Mediterraneo con MSC crociere e un week end a Barcellona per due persone.

Per essere costantemente aggiornati sulle novità di Progetto Sud Festival, è a disposizione la pagina Facebook dell’evento (clicca qui) e il sito internet www.progettosud.eu.