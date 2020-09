Quattro furti nel mese di marzo. Tutti nella fascia costiera attorno alla statale 16. In tutti i casi, la refurtiva è costituita da mezzi commerciali. Il sospetto è che abbiano una matrice comune i colpi messi a segno lo scorso mese lungo il litorale del Vastese.

Quattro, tra furgoni e camioncini, sono spariti a San Salvo, Vasto Marina e a Torino di Sangro, dove i veicoli commerciali rubati sono stati due.

Le forze dell'ordine da giorni stanno conducendo le indagini finalizzate a risalire ai responsabili, che potrebbero essere gli stessi in tutti e quattro i casi. E' probabile si tratti di una banda di ladri proveniente dalla Puglia. La statale 16 continua ad essere comoda via di fuga per i malviventi.