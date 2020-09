È tempo di vigilia per la Compagnia Orizzonte Teatro. Sabato 9 aprile (con repliche il 10 e il 16) sul palco del Politeama Ruzzi di Vasto andrà in scena il musical "Il tempo delle cattedrali". Lunghi mesi di prove per i ragazzi della compagnia che saranno protagonisti, attraverso canto e ballo, di una struggente storia d'amore sullo sfondo di Parigi. Come già fatto l'anno scorso, quando lo spettacolo portato in scena era La Bella e la Bestia, anche quest'anno abbiamo seguito il percorso di avvicinamento al debutto in scena del musical dei ragazzi di Orizzonte Teatro. Dopo il regista, le coreografe e tutti i protagonisti abbiamo intervistato le costumiste Valeria Palermo e Francesca Palermo, l'acconciatrice Tonia Cimini e la truccatrice Francesca Cimini.

Le prove - Parte 1 [Il regista e le coreografe - VIDEO] - Parte 2 [I protagonisti - VIDEO]

I biglietti sono disponibili presso

Wine bar Casina delle Rose in via Roma a San Salvo

Baby Park il Cappellaio Matto nel centro commerciale Insieme a San Salvo

Bar Walter in via Ciccarone a Vasto

Il costo è di 10 euro per gli adulti e i ragazzi e 7 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni.

Biglietti disponibili anche al botteghino