Di Minni Simone e Di Foglio Piernicola. Questi i nomi dei due alunni che, avendo partecipato ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici, sono stati ammessi alla Finale nazionale di Milano del 14 maggio. Simone (classe I A) e Piernicola (classe II E) sono brillanti alunni della scuola secondaria di primo grado "G. Rossetti".

Gli alunni sono stati invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà Sabato 9 aprile alle 18.00 presso la scuola secondaria di primo grado Umberto I di Lanciano, sede dei Giochi Matematici edizione 2016. I Giochi Matematici fanno parte delle tante iniziative promosse dal "Centro Pristem" di Milano e sono molto utili per promuovere le eccellenze in Matematica. Per risolvere i quesiti proposti, infatti, non è necessario conoscere difficili formule e particolari teoremi. Quello che serve è una buona dose di intuizione, logica e creatività che spesso permette allo studente di capire come un determinato problema, apparentemente molto difficile, sia in realtà piuttosto semplice e dunque facilmente risolvibile.

La Dirigente Scolastica, professoressa Maria Pia Di Carlo e il professor Simoncelli (responsabile dei Giochi Matematici) si sono complimentati con i ragazzi ringraziando tutti gli alunni che hanno partecipato ai Giochi con tanto entusiasmo e che hanno comunque dato una buona prova di sé. Adesso un grande in bocca al lupo per Simone e Piernicola ammessi alla finale di Milano!