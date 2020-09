Dopo essere tornato sul ring a marzo distanza di quattro anni dall’ultimo incontro [LEGGI], Domenico Urbano è pronto per sfidare Howik Bebraham questa sera alle 22:00 a Monaco di Baviera. Un match valido per il titolo BDB tedesco. Ieri il team di Urbano è partito verso la città tedesca dove ha pernottato nella notte. Prima della cena il ‘vichingo’ di Vasto ha effettuato le operazioni di peso, registrando i 62 Kg, poco meno dello sfidante tedesco Bebraham che ha registrato i 63 Kg. A detta di molti, sarà una gara avvincente viste e considerate le caratteristiche di entrambi gli atleti. La sfida si giocherà nelle dieci riprese da tre minuti. Con Domenico all’angolo ci sarà Eugenio Iovannelli, al fianco di Urbano ormai da dieci anni. Con lui anche in Inghilterra nel match perso con Liam Walsh nel 2012, l’ultimo prima di tornare sul ring. A sostenerlo ci sarà anche il figlio Angelo Iovannelli, ex pugile pugliese. Da Vasto gli amici e i cari del pugile quarantenne faranno il tifo per lui con la speranza di vederlo tornare con un’altra cintura.

Domenico Urbano: “Sono motivato e spero in una vittoria- “Sono consapevole di trovarmi verso la conclusione della mia carriera pugilistica- ha affermato in serata ieri il pugile vastese- ed appunto per questo vorrei terminarla al meglio. Questa sera salirò sul ring per vincere e, anche se per l’ennesima volta mi troverò a combattere in casa del mio avversario, voglio giocarmi questa possibilità. In queste settimane mi sono allenato tutti i giorni per scendere di peso e farmi trovare pronto per questo appuntamento, dovendo comunque gestire il lavoro con l’attività pugilistica. Sono motivato e spero in una vittoria. Il match sarà lungo il che vuol dire che bisognerà gestire bene le energie fino alla fine”. La gara sarà trasmessa integralmente in diretta dsal canale tedesco SAT 1.