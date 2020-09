Nel mondo delle arti marziali c’è una realtà unica, nata a San Salvo ma in procinto di espandersi presto a Vasto e capace di attrarre l’attenzione di appassionati e professionisti di ogni latitudine: il suo nome è Matjan Academy, il suo mondo è la straordinaria disciplina indonesiana del Pukulan Bukti Negara.

Entrando ci si ritrova subito immersi in un’atmosfera speciale, si percepisce il distacco dal mondo esterno e dalle sue frenesie e frivolezze. Nell’aria si respira una certa solennità fatta di impegno, confronto e attitudine a migliorarsi costantemente, valori che permettono di raggiungere una nuova consapevolezza fisica e mentale condividendo il tatami giorno dopo giorno. Il Pukulan d’altronde non si pone come una delle tante arti marziali, ma quasi come un vero stile di vita capace di esprimere il massimo potenziale di ognuno. Biomeccanica, geometria e fisica applicata al movimento, sono le basi di quello che risulta il sistema di combattimento di Pentjak Silat più rapido e fluido. L’attenzione è rivolta soprattutto all’intercettazione dell’attacco mediante combinazioni istintive di colpi portati su diversi livelli: questo permette di arrestare sul nascere a mani nude lo slancio d'aggressione avversaria, con massima efficacia e minimo sforzo anche grazie allo sfruttamento dell’ambiente circostante. Combattimento ravvicinato, niente colpi proibiti, grande velocità ed esplosività: il Pukulan è geometria, intelligenza e velocità d’azione che si adatta a ogni situazione. Un efficacissimo metodo per apprendere l’autodifesa quindi, ma soprattutto un percorso progressivo di crescita personale, fisica e tecnica.

A mantenere promesse così importanti non poteva mancare uno staff di alto profilo, ispirato da una figura leggendaria come il Responsabile Tecnico Walter Van Den Broeke e guidato dal Group Leader Ottavio Tramonte: già professionista e istruttore in molteplici discipline come Thai Boxe e KravMaga, dal 2006 ha sposato la via del Pukulan studiando una didattica dei corsi innovativa che risponda alle esigenze specifiche degli allievi, con risultati particolarmente positivi e una grande soddisfazione della clientela. Oggi dirige l’Academy diffondendo la cultura delle arti marziali Indonesiane. Il successo però è frutto sempre della perseveranza e della competenza, per questo la formazione e l’aggiornamento continui sono elementi centrali per Ottavio Tramonte e i suoi assistenti Giuseppe Di Tullio, Manuel Bonaduce e Stefano De Francesco, tre autentici combattenti nati.

Matjan Academy punta ad essere un punto di riferimento non solo per i professionisti in cerca di una nuova sfida e pronti a mettersi alla prova con un’arte marziale unica e incomparabile, ma vuole rivolgersi anche a tutte quelle figure private in cerca di una disciplina in grado di ispirarli nella quotidianità con valori importanti e un tangibile benessere fisico e spirituale. Per questo l’offerta di corsi è ampia e variegata, rispondendo a ogni tipo di necessità: dalle Basic class per i neofiti alle Advanced class per chi desidera migliorarsi sempre, passando per le Free class concept che approfondiscono singoli aspetti della disciplina, senza dimenticare le classi Bukti Kids e Bukti Junior dedicate ai bambini, oltre al corso Lady Safe che si concentra sull’autodifesa delle donne.

Per un percorso di crescita ancora più personale e approfondito non mancano percorsi nutrizionali personalizzati e le proposte di personal training: il PDT Pukulan Bukti Negara permette di perfezionare le tecniche apprese durante le lezioni, il PDT Functional training si concentra sulla stimolazione muscolare e sull’equilibrio, mentre il PDT Functional power è la chiave per essere atleti migliori con riflessi, forza e completezza di allenamento.

Matjan Academy è dunque un mondo complesso e ricco di stimoli, pronto ad accogliere chiunque voglia mettersi alla prova seguendo un percorso positivo fatti di valori universali, impegno, condivisione e soprattutto tanta gratificazione nel riscoprire la versione migliore di se stessi.

