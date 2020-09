Torna come ogni settimana l'appuntamento con Oggi cucino io, il format di Zonalocale.tv dedicato alle ricette e agli appassionati di cucina. Per questa puntata siamo andati da Dante e Beatrice, ristorante nel centro storico di Vasto, che da poche settimane si è rinnovato con una nuova gestione [la pagina facebook]. La cucina è affidata al talento del giovane chef Antonio Spinnato che, insieme alla sorella Aurora, ha deciso di intraprendere questo percorso nella ristorazione scegliendo l'affascinante location del locale storico in corso Dante a Vasto. Chef Spinnato ha preparato per noi i filetti di baccalà su crema di piselli, utilizzando ingredienti semplici e particolari tecniche di cottura.

Filetti di baccalà su crema di piselli

Ingredienti: 400 gr. di baccalà. 100 gr. di piselli freschi, 1 cipollotto fresco, olio extravergine di oliva, pangrattato tostato, foglie di menta, sale, pepe.

Vuoi partecipare a Oggi cucino io? Scrivici a redazione@zonalocale.it.