"Sono felice di poter incontrare in piazza i miei concittadini e i residenti del territorio per raccontare la mia esperienza e il mio percorso amministrativo". Così il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, annunciando l'incontro che si terrà sabato 9 aprile, alle ore 18:30, in piazza Barbacani: "Sono stati anni difficili, - scrive Lapenna - in cui far quadrare i conti non è stato semplice, ma con impegno e spirito di servizio è stato fatto tanto in favore dell’intera area vastese nel rispetto delle leggi e della legalità. Insieme con me ci sarà il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, preziosa risorsa e punto di riferimento per tanti percorsi e iniziative in favore del nostro territorio. Vi aspetto, quindi, sabato pomeriggio, in piazza Barbacani, per un bilancio della mia attività amministrativa".