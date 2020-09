Durante l'ultima assemblea ordinaria presso la sede sociale, è stato rinnovato il Consiglio direttivo di AssoVasto che guiderà l’associazione per il triennio 2016 2018.

A presiedere il Consiglio è stato riconfermato il Marcello Dassori, che si accinge a portare avanti il secondo mandato. Come illustrato dall'associazione in una nota, "dopo aver ringraziato l’assemblea, il presidente Dassori si è detto orgoglioso di poter guidare per altri tre anni l’associazione, riconfermando il proprio impegno a sostegno delle imprese del Vastese. Pur consapevole delle difficili sfide da affrontare, il presidente si è dichiarato fiducioso per il futuro a condizione che si operi insieme e in collaborazione con le Istituzioni. L’attività dell’associazione punterà molto sulla formazione, sulla internazionalizzazione e sul miglioramento della conoscenza e della comunicazione tra associati. Saranno inoltre potenziati i servizi offerti ai soci grazie anche alla collaborazione con Confindustria Chieti Pescara".

"Attenzione - prosegue la nota - sarà rivolta anche al personale delle aziende associate attraverso apposite iniziative e convenzioni che faranno conseguire benefici e rafforzeranno lo spirito di appartenenza. Nella sua attività il presidente sarà coadiuvato dai vice presidenti Nunzia Salvatorelli e Luigi Sabatini, nonché dai componenti il nuovo Direttivo: Annalisa Bolognese, Fabio Cordella, Giacomo Cucchia, Annamaria D’Adamo, Michele Di Lello, Esteno Donatello, Smeraldo Ferri Franchini, Simone Gizzarelli, Salvatore Motta, Nisticò Antonio, Emanuela Perrozzi, Alessio Sallese, Remo Salvatorelli, Beniamino Tambelli, Gabriele Tumini. Nel ringraziare coloro che hanno collaborato e collaboreranno attivamente per il conseguimento dei risultati, il presidente Dassori ha sottolineato che i traguardi raggiunti costituiscono la migliore premessa per porsi obiettivi ancora più ambiziosi".