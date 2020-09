"I quattro consiglieri che hanno dato l'addio al movimento Insieme per Celenza sosterranno la candidatura di Walter Di Laudo". Così i rappresentanti dello stesso movimento, a seguito dell'inaugurazione della sede elettorale e della presentazione ai sostenitori del candidato Di Laudo, "il tutto come già annunciato dal regista dell’operazione, nonché ex sindaco di Celenza sul Trigno, Rodrigo Cieri".

Per i rappresentanti di Insieme per Celenza, infatti, sarebbe stato proprio l'ex sindaco a "telecomandare a distanza" l'operazione, riuscendo "a far prevalere il suo delfino sulla componente di sinistra ed incassando, questa volta, anche il placet dei suoi più accaniti oppositori, i quattro dimissionari. Dopo mesi di dubbi e ipotesi, è chiaro ormai a tutti i cittadini di Celenza sul Trigno - sostiene il movimento - quali siano i veri motivi che hanno portato i quattro a sfiduciare Andrea Venosini, il tutto molto probabilmente frutto di un accordo già sviluppato e maturato solo all’inizio del 2016. Da oggi i quattro dimissionari entreranno di diritto nella storia di Celenza sul Trigno e saranno ricordati come coloro che hanno tentato di far ritornare sulla scena politica celenzana personaggi già ampiamente noti, tradendo non solo Andrea Venosini come persona, ma un più ampio progetto politico ed amministrativo che vede nel movimento Insieme per Celenza, e quindi nei cittadini, il cuore pulsante, vivo, vegeto e protagonista".