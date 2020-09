Ci saranno l'attrice Maria Chiara Centorami e il regista Alessandro Valori venerdì 8 aprile, alle 20.30, alla Multisala del Corso, per presentare il film Come saltano i pesci. Uscito nelle sale il 31 marzo, il film sta già ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico, presentando una storia familiare, in una originale miscela di dramma e commedia, dalle mille sfaccettature.

Per la giovane attrice vastese sarà certamente emozionante poter presentare questo film, in cui interpreta i panni di Lisa, nella sua città, di fronte a chi ne segue il percorso artistico sin dai suoi esordi. Come saltano i pesci è la seconda interessante tappa cinematografica per la Centorami, già sul grande schermo con Universitari di Federico Moccia. E poi ci sono gli impegni teatrali che, anche in questa stagione, la vedono in scena con Ti posso spiegare, con Michele La Ginestra e Beatrice Fazi. L'appuntamento è per domani sera, venerdì 8 aprile, alla Multisala del Corso di Vasto, dove lei e il regista Valori anticiperanno la proiezione del film.