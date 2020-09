Nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi, la scuola media "R. Paolucci", dell'Istituto comprensivo n°1, si è particolarmente distinta partecipando alla Fase Regionale di Corsa Campestre, tenutasi a Pescara il 22 marzo 2016, con le categorie Cadetti/e (seconda e terza media) e riportando un 3° posto nella categoria cadette, sfiorando così la fase nazionale. Le alunne della cat. Cadette sono Di Pietro Giada, Capria Arianna, Spadaccini Anastasia, Racano Arianna. Hanno partecipato per la cat. Cadetti Zierwa Janusz, Cicchini Davide, Valerio Andrea, Benvenga Luca.

"Precedentemente, - spiegano dalla scuola - nella Fase Provinciale tenutasi a Chieti scalo il 15 marzo 2016, gli alunni si erano particolarmente distinti anche per le categorie Ragazzi (prima media), riportando nella classifica a squadre il 1° posto cat. Ragazzi e il 2° posto per le categorie Cadetti e Cadette. Sono stati altresì premiati nella classifica degli individualisti gli alunni Iammarino Andrea (argento), Sulaj Frenk (argento) Harjam Karim (oro), Di Pietro Giada (argento), Dzierwa Janusz (bronzo), Della Penna Beatrice (oro). Gli alunni che hanno portato in alto il nome del nostro Istituto, preparati nelle ore di attività sportiva pomeridiana dalle insegnanti Laura Mucci e Antonella Racciatti, sono Sulaj Frenk, Santone Davide, Iammarino Andrea, Sallese Luigi, Russo Cecilia, Marino Chiara, Sabatini Miriana, Marchesani Valeria, Cicchini Davide, Dzierwa Janusz, Valerio Andrea, Benvenga Luca, Di Pietro Giada, Capria Arianna, Spadaccini Anastasia, Racano Arianna. A breve altri ragazzi parteciperanno anche alla fase provinciale di Atletica su pista a Chieti e alla Coppa Speranze Fiat a Lanciano".