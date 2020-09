Per il secondo anno consecutivo, allo scopo di promuovere l’attività giovanile della pallavolo, domenica 3 aprile, presso la palestra “L. D’Adamo”, l’Enjoy Volley Vasto Asd ha organizzato una tappa di minivolley inserita nel circuito provinciale FIPAV. All’evento hanno partecipato, oltre all’Enjoy Volley Vasto Asd, le società BTS S.Salvo, Castel Frentano Volley, Celenza sul Trigno, Cordigeri Guardiagrele, Mojito Atessa, Pol. S. Gabriele Vasto, Sportland Gissi e Roccaspinalveti, Volley Fossacesia. Altre iscritte, Nuova Pallavolo Vasto, Volley Ball Lanciano e Vivavilla Francavilla, per contrattempi dell’ultima ora, hanno dato forfait.

Sono stati allestiti dodici campi. Le quarantanove squadre di piccoli atleti, di età compresa tra i sei e gli undici anni, divise in tre categorie (palla rilanciata, minivolley 1° livello e minivolley junior) hanno disputato un totale di novantasei partite... una vera maratona! A vincere sono stati tutti i bambini che con il loro entusiasmo, la loro gioia e la loro passione hanno divertito il numeroso e caloroso pubblico che ha gremito gli spalti. Una giornata di festa per la pallavolo.

A fine manifestazione, dopo la consueta ed abbondante merenda offerta dai genitori, il presidente dell’Enjoy, Rocco D’Ercole, ha consegnato un premio ricordo ai partecipanti. In particolare, il presidente ha voluto ringraziare gli allenatori Carlo, Luigi e Maria e gli istruttori Lele e Michele per la loro capacità di coinvolgere i piccoli atleti, tutti i dirigenti che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento ed, in particolare, le ragazze ed i ragazzi delle squadre giovanili che sono sempre presenti ed entusiasti di partecipare a tutte le attività che la loro associazione propone.

Enjoy Volley Vasto