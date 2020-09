AGGIORNAMENTO 13.30 - I tre ladri che hanno fallito il colpo al postamat di San Salvo Marina, dopo qualche minuto, sono stati intercettati dagli operatori della Polizia autostradale. Ne è nato un inseguimento in A14 che ha costretto i malviventi ad abbandonare il veicolo e a fuggire per i campi.

Questa la ricostruzione delle forze dell'ordine coordinati dall'ispettore Antonio Pietroniro:

"L’episodio si è verificato verso le ore 03:10 quando gli Agenti hanno visto transitare un’autovettura BMW 530 con tre persone a bordo. Dopo aver affiancato il mezzo, gli operatori intimavano l’alt con segno al conducente di accostare; per tutta risposta l’uomo ha accelerato iniziando manovre pericolose per circa 10 km impedendo alla pattuglia che lo inseguiva di affiancarlo nuovamente.

Probabilmente vistosi perso al km 463, territorio del comune di Petacciato improvvisamente mentre si trovava in curva il conducente unitamente agli altri occupanti abbandonavano il veicolo.

Gli operatori sono comunque riusciti a garantire la sicurezza degli automobilisti ed a bloccare il mezzo anche se i malviventi favoriti dalla fitta nebbia presente sono riusciti a dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti. Dalle successive indagini che i fuggiaschi erano gli autori del tentato furto con spaccata al Postmat dell’ufficio Postale di San Salvo Marina. Si stanno svolgendo indagini ad ampio raggio per poter identificare i malfattori. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti arnesi atto allo scasso.

IL TENTATO COLPO - Avevano già posizionato la polvere da sparo, ma probabilmente qualcosa è andato storto, così i tre malviventi sono fuggiti a mani vuote. Non è andata bene ai tre ladri che questa mattina verso le tre avevano preparato tutto per un clamoroso colpo al postamat dell'ufficio postale di San Salvo Marina. Dopo aver rotto la base del distributore, avevano inserito la polvere da sparo, ma forse il passaggio di qualcuno li ha fatti desistere e fuggire.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i ladri, erano tre, incappucciati: due di loro hanno agito, mentre il terzo li attendeva in auto. Una volta rinunciato al colpo, si sono dati alla fuga in direzione sud.

Sul caso indagano i carabinieri; per l'ufficio postale ora c'è la conta dei danni. La settimana scorsa un furto simile è stato portato a termine a Montenero di Bisaccia.